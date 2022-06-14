Вибрирующая таблетка поможет при хроническом запоре
Израильский инженеры разработали особую вибрирующую таблетку, которая может помочь жертвам хронических запоров. Она в два раза увеличивает количество движений кишечника, которые необходимы для избавления от застойных явлений.
Хронический запор - это очень неприятное состояние, с которым регулярно сталкиваются миллионы людей, не способных опорожнить свой кишечник. Существуют различные слабительные средства, но они помогают не всем, а кроме того, обладают серьезными побочными эффектами, одним из которых является обезвоживание. Вполне возможно, что значительному количеству пациентов поможет таблетка, изготовленная израильскими специалистами. Она обладает характерным вибрирующим воздействием.
По размеру этот гаджет не отличается от стандартной капсулы с рыбьим жиром. После проглатывания он начинает испускать импульсы, как рассказали его создатели, и эти вибрации стимулируют натуральную подвижность кишечника. Таблетка всё ещё находится в стадии разработки, но уже получены данные о клиническом исследовании с участием более 300 пациентов. У получавших эту таблетку количество движений кишечника еженедельно выросло в два раза, по сравнению с другими жертвами хронических запоров, которые получали аналогичные на вид плацебо.
Только на территории Великобритании от запоров страдает до 6 миллионов человек, и свыше 70% это женщины. Распространённость запоров с возрастом увеличивается. К традиционным причинам относят недостаточное употребление пищевых волокон, которые содержатся во фруктах и овощах или нехватку жидкости. Также запор могут провоцировать сидячий образ жизни, стресс и побочные эффекты некоторых лекарств. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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