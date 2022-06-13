Пять смертельных болезней страшнее рака
По словам медиков, многие люди намеренно игнорируют все, что связано с раком, то есть любых обсуждений, касающиеся онкологических заболеваний. Однако есть болезни, которые ничуть не «лучше» рака.
Злокачественные опухоли в большинстве случаев поддаются лечению, особенно на ранней стадии, а некоторые болезни не оставляют ни одного шанса.
Болезнь Крейтцфельдта-Якоба, «коровье бешенство», поражает головной и спинной мозг, а также нервные окончания. Это прогрессирующее дистрофическое заболевание, смерть от которого наступает в 100% случаев. Считается главным проявлением губчатой энцефалопатии. Повреждение мозга постепенно нарушает основные жизненные функции, и пациент умирает.
Фатальная бессонница. Это редкое наследственное, нейро-дегенеративное прионное заболевание. Больной неизбежно и мучительно умирает от бессонницы. Болезнь начинается в возрасте от 30 до 60 лет и продолжается от 7 до 36 месяцев, после чего наступает конец.
Выделяют четыре стадии болезни:
- Пациент страдает от все более тяжелой бессонницы и панических атак.
- К паническим атакам присоединяются галлюцинации.
- Полная неспособность спать, человек худеет, истощается.
- Человек не реагирует на окружающее. Это последняя стадия болезни, потом пациент умирает.
- Каждая стадия длится от трех до шести месяцев. Лечения патологии пока нет. Снотворные принимать бесполезно, поскольку болезнь уничтожает сам механизм сна.
Бешенство. Если в течение двух недель укушенный больным животным не сделает вакцинацию, заболевание переходит в необратимую стадию, и человек умирает от паралича сердца или дыхания.
Геморрагическая лихорадка Марбурга, «болезнь зеленых мартышек». Острая вирусная болезнь с тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, ЖКТ и ЦНС. У человека резко повышается температура, появляются боли в животе, а на второй неделе заболевший может скончаться от инфекционно-токсического шока.
Прогрессирующая фибродисплозия — патологическое состояние, при котором наблюдается постоянное окостенение мягких тканей опорно-двигательного аппарата, то есть мышцы, сухожилия и связки со временем превращаются в кости. Так как причины возникновения фибродисплазии выявить невозможно, не удается разработать эффективную схему лечения.
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