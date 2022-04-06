Откажитесь от жестких диет: 10 привычек, которые обязательно помогут вам похудеть

— Теперь я единственный в Великобритании, кто достаточно смел, чтобы сказать, как есть, когда дело доходит до ожирения, что я и делаю, потому что мотивация людей быть стройными означает, что вы должны быть жесткими время от времени. Ожирение вызвано не тем, что вы не знаете, что есть, а отсутствием правильного мышления и мотивации есть меньше, лучше, а также больше двигаться, — отметил эксперт в интервью для Express.



