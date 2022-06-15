Прививки во время беременности защищают детей от Омикрона
Если будущие мамы проходят через вакцинацию во время беременности, то их дети обладают более высокой степенью защиты от заражения штаммом Омикрон. К такому выводу пришли учёные из Норвегии.
Норвежские исследователи проследили за тем, как как прививки беременных обеспечивают защиту будущим детям от коронавируса. Даже одна вакцина против COVID-19, полученная в период вынашивания ребенка, уже более чем на 35% уменьшала вероятность заражения малыша штаммом Омикрон, как установили учёные. А второй и третий уколы сокращали эту вероятность ещё в полтора раза.
Отметим, что в исследовании использовались западные вакцины на основе микроРНК технологий, которые содержали генетический материал самого патогена. Попавший в организм, он вызывал ответную выработку антител. Однако наши вакцины используют векторные технологии, которые работают по другой системе. Сюда входят вирусы, не имеющие гена размножения, и это делает их безопасными после прививок. Впрочем, российские эксперты подчеркивали, что вакцинация беременных российским препаратом «Спутник V» даст точно такой же эффект.
Норвежские ученые проанализировали более 21 000 младенцев, которые появились на свет с сентября 2021 по апрель 2022. 45% родились от мам, которые в период беременности проходили через прививки. У них уровень защиты от заражения штаммом Омикрон был выше. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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