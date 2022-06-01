Третьи прививки обеспечивают самый прочный иммунитет
Третьи по счёту бустерные инъекции вакцин на основе микроРНК дают самую значительную защиту от заражения COVID-19. К такому выводу пришли учёные из Университета Гонконга.
Третья доза вакцины на основе микроРНК - ключ к максимальному укреплению иммунитета против заражения коронавирусом, вне зависимости от разновидности тех препаратов, которые человек получал для вакцинации изначально. Бустерные вакцины на основе микроРНК оказались наиболее эффективным методом предотвращения нетяжёлых коронавирусных инфекций, как показал метаанализ китайских ученых.
Включение третьей вакцины микроРНК в другие режимы вакцинации может повысить степень защиты максимально высоко. Исследование является ещё одним подтверждением эффективности вакцин от компании Pfizer и Moderna, которые основаны на технологии микроРНК. С середины апреля показатели продаж вакцин от Pfizer составили $32 млрд, это одна из самых высокодоходных и быстрорастущих в плане стоимости акций фармацевтических корпораций.
Авторы исследования подчеркивают, что вакцины на основе микроРНК продолжают оставаться наиболее предпочтительными, как в качестве первоначальных прививок, так и бустерных. Напомним, что российский «Спутник V» является векторной вакциной, использующей другую технологию. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Гонконга
Медицина
старейшее высшее учебное заведение Гонконга, основанное в 1911 году в период зависимости Гонконга от Великобритании. Язык обучения — английский
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