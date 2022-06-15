Белоруссия и Россия сняли последние ограничения на полеты
Отныне полеты из Белоруссии в Россию и обратно уже не сопровождаются никакими противоэпидемическим ограничениями. На земле от них откажутся через три дня.
Власти России и Белоруссии приняли решение снять все эпидемические ограничения на авиаперевозки с 14 июня. Об этом сообщили в минтрансе Республики Беларусь. Теперь на рейс «Белавиа» от пассажиров, вылетающих в Россию, уже не будут требовать отрицательные тесты, проведенные методом ПЦР, или сертификаты о вакцинации.
Отметим, что остальные ограничения, которые касаются наземных поездок между двумя странами, будут отменены с 18 июня. Сегодня из Белоруссии в Россию можно улететь в 6 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, а также Сочи и Екатеринбург. Маршрутная сеть «Белавиа» по российскому направлению постоянно увеличивается, чтобы скомпенсировать резкое сокращение европейских полётов этой авиакомпании, вызванное несправедливыми санкциями.
Больше двух лет путешествия из России в Белоруссию и обратно сопровождались противоэпидемическим ограничениями, которые доставляли немало неприятностей путешественникам. Напомним, что Белоруссия стала единственной страной в Европе, которая не вводила вообще никаких ограничений во время первой волны коронавируса. Даже в Швеции, где не закрывались на карантин рестораны и школы, всё-таки какие-то ограничения существовали. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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