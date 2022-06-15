Долгие карантины ослабили человеческий иммунитет
Сегодня многие дети и взрослые находятся в особой зоне риска перед угрозой заражения самыми разными вирусами. Это связано с тем, что многочисленные длительные карантины с самоизоляцией ослабили их иммунную систему.
Учёные из Университета Восточной Англии полагают, что уже в ближайшее время человечество может столкнуться с очень тяжёлым сезоном гриппа, который вызовет намного большую заболеваемость и смертность, чем обычно. А это грозит огромному числу людей так называемыми тройными инфекциями, поскольку наша иммунная система подорвана многочисленными карантинами. Кроме того, во время первой и второй волн коронавируса, когда человечество сидело по домам либо активно носило маски и соблюдало социальную дистанцию, эпидемий гриппа не произошло.
С одной стороны, это хорошо, ведь грипп каждый год убивает по 600 000 человек, но с другой стороны, не переболевшие гриппом люди не смогли получить адекватного количества защитных антител, укрепляющих иммунитет. В условиях надвигающегося сезона гриппа этой зимой на нас могут обрушиться уже тройные инфекции.
В эту тройку входит собственно простуда, грипп, а также коронавирус, который никуда не исчез. Три этих наиболее распространённых ОРВИ могут сложиться в так называемый идеальный шторм, как беспокоятся эксперты. Сейчас в американских клиниках значительное количество детей, у которых грипп, коронавирус и простуда наблюдаются одновременно, причём раньше подобного не отмечалось. Это как раз связано с ослаблением иммунитета. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Восточной Англии
Медицина
общественный исследовательский университет в г. Норидже графства Норфолк Восточной Англии Великобритании. Основан в 1963 году
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