Каждая вторая серьезная травма ребёнка связана с батутом
В Великобритании подвели статистику доставки детей в приёмные отделения медицинских учреждений. Оказалось, что почти в 50% случаях травмы средние и тяжёлые связаны с использованием батутов.
Половина всех детских травм, требующих посещений медицинских учреждений в Великобритании, вызывается неудачными прыжками на батутах, как показала статистика. Проведён анализ почти 1,4 млн повреждений на батутах по всему миру, который показал, что эта разновидность активности представляет очень значительный риск для детей и подростков. При этом всё больше батутов появляется на дачных участках, они становятся распространёнными инструментами активного детского отдыха, их устанавливают в парках и скверах, они в последние годы набирают большую популярность.
Исследование показало, что посещающие батутные центры дети в два раза чаще сталкиваются с переломами костей или растяжениями, по сравнению с теми, кто занимается дома. Это довольно удивительно, поскольку уровень безопасности в специализированных детских центрах должен быть намного выше. Но подобное связано с тем, что в коммерческих центрах используются намного более мощные батуты, которые обладают и более жесткой поверхностью. В результате ребёнок подлетает вверх выше, и при падении оказывается большее давление на кости.
Соавторы исследования из Университета Сиднея проанализировали госпитализации детей моложе 14 лет в приёмные отделения больниц графства Оксфордшир в Великобритании с января 2012 по март 2014. До 50% всех травм, связанных с физической активностью детей, были вызваны именно батутами. А значит, прыжки на них являются более опасными, чем катание на горных лыжах, футбол или регби. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Сиднея
Медицина
старейший государственный университет в Австралии. Был основан 1 октября 1850 года в соответствии с University of Sydney Act
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