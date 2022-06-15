Здоровая пенсия мужчинам не грозит
Только 9% представителей сильного пола доживают до пенсии, не имея при этом мучительных болей в спине, диабета и других хронических заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании.
Возраст получения государственной пенсии в Великобритании приблизительно соответствует аналогичному показателю в России после последней пенсионной реформы. И вот анализ статистики показал, что менее 10% всех рождающихся сейчас мальчиков на территории Туманного Альбиона доживут до выхода на пенсию в добром здравии. При этом лишь каждая шестая женщина к моменту выхода на заслуженный отдых не будет также страдать от мучительных болей в спине, артритов или диабета. При этом с 1970-х годов продолжительность жизни на территории Великобритании увеличивается, но вместе с этим растёт и количество лет плохого здоровья у пожилых людей.
В целом, у британских пенсионеров остается около 20 лет жизни после выхода на пенсию, как показывает статистика средней продолжительности жизни. Однако подавляющее большинство пенсионеров проведёт эти годы в больницах, глотая пачки лекарств и страдая от других хронических нарушений здоровья, самыми распространёнными из которых будут артриты и старческое слабоумие. При этом рождённые в наиболее бедных регионах страны пенсионеры уже столкнутся с разного рода хроническими нарушениями здоровья за 10 лет до выхода на пенсию.
Основными драйверами или причинами этих проблем являются ожирение, нехватка физических нагрузок и курение. Здоровая старость остается недостижимой мечтой для абсолютного большинства жителей одной из богатейших стран мира, и думается, что в России ситуация ничуть не лучше. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Офис национальной статистики
Медицина
Служба в Великобритании, в компетенции которой входит сбор и обработка статистической информации об экономико-демографической обстановке на национальном или региональном уровне
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