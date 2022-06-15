Сладкая газировка грозит женщинам опухолями
Употребляющие множество газированных напитков с сахаром женщины имеют повышенный риск рака печени. К такому выводу пришли учёные из Гарвардской школы общественного здравоохранения.
Газированные и другие безалкогольные и напитки с большим количеством сахара увеличивают вероятность развития опухолей печени у женщин, как показало исследование с участием более 90 000 представительниц прекрасного попала постклимактерического возраста. Оказалось, что если кто-то из них употреблял хотя бы одну порцию безалкогольного напитка с сахаром в день, то вероятность развития рака печени у них вырастала на 78%, по сравнению с теми, кто пил менее трех подобных напитков в месяц.
Следовательно, отказ от сладких безалкогольных напитков может стать одним из мощных профилактических средств защиты от рака печени. Если полученные выводы будут подтверждены в ходе более масштабных наблюдений, то человечество получит в своё распоряжение очень мощный инструмент профилактики довольно опасного онкологического заболевания. Отметим, что хотя в США с 2003 по 2018 годы употребление сладких напитков стабильность снижалось, оно всё равно остаётся на высоком уровне. 65% белых американцев употребляли хотя бы один такой напиток ежедневно в период с 2017 по 2018 годы, как показывали наблюдения.
Авторы исследования подчеркивают, что не доказали способности напитков с сахаром провоцировать рака печени, установлена лишь возможная связь между этими двумя фактами. В целом, сладкие напитки связаны со множеством других не слишком приятных последствий для здоровья, одним из самых очевидных из которых является ожирение. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Гарвардская школа общественного здравоохранения
Медицина
при Гарвардском университете. Располагается в нейборхуде Бостона Мишен Хилл в пространстве
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