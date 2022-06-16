ВИЧ будут вылечивать за раз
Ученые разработали методику, которую можно превратить в вакцину или единовременное средство лечения ВИЧ/СПИДа. Честь ее создания принадлежит исследователям из Университета Тель-Авива.
Хотя до сих пор ВИЧ/СПИД не вылечивают, существуют эффективные методы терапии, которые улучшили жизнь многих пациентов. Основным методом лечения ВИЧ является антиретровирусная терапия, которая включает в себя ежедневный прием комбинации лекарств, чтобы остановить размножение вируса. Эти лекарства не могут вылечить ВИЧ, но помогают пациентам прожить более долгую и здоровую жизнь. Ученые и эксперты в области здравоохранения во всем мире работают над поиском окончательного излечения ВИЧ / СПИДа.
Исследователи из Тель-Авивского университета разработали новый уникальный метод лечения, который можно превратить в вакцину или единовременное средство от ВИЧ/СПИДа. В новом методе используются лейкоциты типа B, которые будут генетически модифицированы внутри тела пациента для секреции анти-ВИЧ-антител в ответ на вирус. Новая методика использует для борьбы с ВИЧ саму причину болезни. Когда сконструированные В-клетки сталкиваются с вирусом, тот стимулирует и побуждает их к делению, поэтому ученые и применяют саму причину болезни для борьбы с ней. Более того, если вирус изменится, В-клетки также изменятся соответствующим образом, чтобы бороться с ним. Создано первое в истории лекарство, которое может развиваться в организме и побеждать вирусы в «гонке вооружений».
Авторы методики считают, что их инновационная методика, которая может победить вирус с помощью одноразовой инъекции, приведет к значительному улучшению состояния пациентов. Используя новую технику, исследователи ожидают, что в ближайшие годы смогут осуществлять более эффективное лечение других инфекционных заболеваний и некоторых видов рака, вызванных вирусами, таких как рак шейки матки, рак головы и шеи и другие. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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