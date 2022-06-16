В лечении рака поможет алгоритм Netflix
Использованная при разработке алгоритма Netflix наука поможет врачам лечить злокачественные новообразования. Стриминговый сервис собирает свою информацию на основе огромной массы данных о предпочтениях зрителей, именно это позволяет ему давать рекомендации.
Вполне возможно, что лечение рака в будущем будет опираться на алгоритмы, которые используются в стриминговом сервисе Netflix. Такое мнение высказали ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Для того, чтобы давать персонализированные рекомендации по выбору фильмов и телесериалов на Netflix эта платформа собирает информацию по истории просмотров каждого пользователя. А затем ее пропускают через искусственный интеллект, который и выделяет возможные предпочтения вроде любимых жанров, частоты просмотра тех или иных фильмов или сериалов, а также других сведений.
В соответствии с тем, как Netflix предсказывает вероятность вкусов тех или иных зрителей, эксперты создали искусственный интеллект, который предсказывает возможное будущее поведение рака. Он учитывает огромный объём генетической информации, которая охватывает те или иные уязвимости внутри опухолей. Авторы исследования подчеркивают, что рак представляет собой очень сложную болезнь, но им удалось продемонстрировать удивительную схожесть изменений в хромосомах, которые происходит в момент начала и последующего роста опухоли.
Подобно тому, как Netflix предсказывает, какое шоу вам показать в дальнейшем, учёные надеются предсказывать дальнейшее поведение рака. А это позволит врачам разрабатывать гораздо более эффективное персонализированное лечение, ведь именно за ним - будущее онкологии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Сан-Диего
Медицина
публичный научно-исследовательский университет, расположенный в районе Ла-Хойя, Сан-Диего в штате Калифорния, США
Оставить комментарий