В управляемых женщинами странах смертность от ковида была минимальной
Исследователи из Университета Квинсленда в Австралии установили, что в странах, где лидерами были женщины, зафиксированы минимальные показатели смертности от коронавируса. Яркий пример Новая Зеландия, премьер-министром которой является Джасинда Ардерн.
Исследование ученых из Австралии показало, что в странах с лидерами женщинами отмечалось на 40% меньше смертей от COVID-19, чем в государствах, управляемых мужчинами. Это ключевой вывод исследования о влиянии различных характеристик в странах, включая лидерство, на уровень заражений и смертности от COVID-19. Полученные цифры могут быть связаны с быстрыми и решительными действиями женщин-лидеров, их более широким взглядом или более заметным влиянием на общество и большей восприимчивостью к новаторскому мышлению.
Австралийские учёные выяснили, что женщины-лидеры, как правило, действуют быстрее и решительнее, они меньше рискуют жизнью людей, это играет важнейшую роль в деле предотвращения пандемии. В исследовании проанализировали реакцию на пандемию в 91 стране в период с января по декабрь 2020 года. Оказалось, что определенные характеристики стран серьёзно отражались на самых печальных цифрах пандемии.
При этом многие страны приняли аналогичный подход к сдерживанию распространения коронавируса, но имелись резкие различия в заболеваемости и смертности даже среди государств с аналогичными социально-экономическими условиями вроде Австралии и Новой Зеландии. Так, по состоянию на 31 декабря 2020 года (хотя население Австралии приблизительно в 5 раз больше населения Новой Зеландии), на Зелёном континенте от коронавируса умерло в 36 (!) раз больше человек, чем в соседнем островном государстве. Новой Зеландией руководит женщина, а Австралией - мужчина. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Квинсленда
Медицина
это государственный исследовательский университет, расположенный в основном в Брисбене, столице австралийского штата Квинсленд
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