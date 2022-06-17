Черная смерть пришла из Киргизии
Эпидемия бубонной чумы изначально началась с территории Киргизии в 1338 году и распространилась через Великий Шёлковый путь в Средиземноморье. Таковы итоги нового исследования, пролившего свет на тайны пандемии 500-летней давности.
Эпидемия бубонной чумы, получившая название Чёрная смерть, считается самой смертоносной в истории человека. По некоторым оценкам, эта болезнь уничтожила до 25% всего населения планеты. Однако, несмотря на годы исследований, географическое и хронологическое происхождение Черной смерти оставалась преимущественно неизвестным. И вот теперь новое исследование показало, что бубонная чума изначально зародилась на территории, которая теперь принадлежит Республике Кыргызстан. Причём время её появления - 1338 год.
В распоряжении исследователей из немецкого Университета Тюбингена попали образцы древних ДНК бактерии, вызвавшей чуму, взятые с зубов трёх женщин, погребенных в одном из древних христианских кладбищ неподалеку от озера Иссык-Куль. Установлено, что время похорон приходилось на 1338-1339 годы. При этом первые документальные свидетельства о распространении Черной смерти относятся к периоду 1346 года. Так что это совершенно очевидно самое первое появление чумы на планете. Тщательная реконструкция генома патогена показала, что этот штамм не только спровоцировал пандемию Чёрной смерти на территории Европы, Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, но и является прародителем всех современных штаммов чумы.
Исследователи утверждают, что бубонная чума распространилась в средиземноморский регион через Великий Шёлковый путь перед тем, как на нашей планете вспыхнула страшнейшая пандемии в истории, старшая второй эпидемией чумы после Юстиниановой. До 200 млн человек погибли в период с 1346 по 1353 годы. К примеру, умерла половина всех жителей Лондона и до 60% обитателей европейских стран. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Тюбингена
Медицина
государственный исследовательский университет в Тюбингене, земля Баден-Вюртемберг, Германия. Один из старейших университетов Германии, пользующийся международным признанием в области медицины, естественных и общественных наук.
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