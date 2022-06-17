Работа в сфере виртуальной реальности радости не приносит
Исследование показало, что работа в сфере виртуальной реальности не является очень уж продуктивной и приятной. Напротив, она увеличивает уровень тревожности, повышает риск мигреней и снижает продуктивность.
Самые богатые и влиятельные создатели всевозможных IT-империй вроде Марка Цукерберга убеждены в том, что виртуальная реальность это наше будущее. Ну а работа в данной сфере приносит необыкновенное счастье и удовлетворение. Но новое исследование ученых из Кобургского университета в Германии опровергло распространённую точку зрения. Оно показало, что сотрудники индустрии виртуальной реальности не отличаются повышенной продуктивностью, не испытывают особого комфорта и не демонстрируют впечатляющего психологического благополучия. Скорее абсолютно наоборот.
Авторы исследования провели эксперимент, собрав 16 добровольцев, из которых 10 были мужчинами, а 6 - женщинами. Все они в течение недели работали за специальным столом с использованием технологии виртуальной реальности и шлема Oculus Quest 2 VR. Оказалось, что работа в таких условиях не повышает, а снижает продуктивность. Более того, эти шлемы провоцировали бесконечные мигрени.
Добровольцы трудились в шлемах 7 дней, получая 45-минутные перерывы на обед. Каждый день они неоднократно оценивали собственные ощущения и сравнивали свой труд с привычной работой в обычном офисе. Оказалось, что ни у кого вообще новые условия труда никакого восторга не вызывали. Более того, люди чувствовали себя некомфортно, испытывали больший уровень тревожности, а их продуктивность резко снизилась. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Кобургский университет
Медицина
вуз, который учрежден в 1971 г. в г. Кобурге. Он стал правопреемником частной Герцогской технической школы, созданной в 1814 г
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