Национальный календарь прививок в России могут расширить
Глава Научного центра имени Гамалеи академик Александр Гинцбург полагает, что национальный календарь прививок в России необходимо расширить. Туда следует включить в обязательном порядке вакцинацию от коронавируса.
Уровень коллективного иммунитета в России продолжает снижаться, в некоторых регионах он уже составляет 15-16%. Это недопустимо низкая отметка, и при проникновении на нашу территорию любого заразного штамма коронавируса это неминуемо спровоцирует новый мощный всплеск заражений и смертей. Увы, россияне абсолютно убеждены в том, что пандемия заканчивается, и делать прививки они не хотят.
Возможно, срабатывает правило, которое распространено в менталитете российского человека: всё что бесплатно - неэффективно. Прививки распространяются бесплатно, а в некоторых странах за них приходится платить. Кроме того, в России доступность прививок является всеобщей, хотя во многих государствах планеты, особенно в Азии и Африке, эти прививки крайне сложно заполучить. Более половины человечества всё ещё не прошло через вакцины и не переболело коронавирусом, а это не позволяет надеяться на скорое окончание пандемии.
Александр Гинцбург полагает, что прививки от коронавируса должны непременно присутствовать в национальном календаре. Решение следует принять на законодательном уровне, так что, как и во времена СССР, всё население нашей страны будет в обязательном порядке проходить через прививки, и это поспособствует тому, что Россия продемонстрирует наилучшую защиту от коронавируса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Гинцбург
Медицина
директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи
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