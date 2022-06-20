Названо время предельной женской щедрости
Женщины бывают максимально щедрыми с подарками и напитками во время второй половины месячного цикла. К такому любопытному выводу пришли ученые из Университета Генриха Гейне в немецком Дюссельдорфе.
Проявления щедрости могут быть приятным сюрпризом для каждого из нас, но в некоторых случаях они являются предсказуемыми. Особенно, если это касается женского поведения. Немецкие учёные установили, что представительницы прекрасного пола более щедро относятся к друзьям и своим партнёрам в плане подарков и даже напитков во время второй половины месячного цикла. Авторы исследовали уровень гормонов в женском организме и обнаружили, что увеличение показателей прогестерона и снижение уровня эстрадиола коррелируют с более щедрым поведением.
Сочетание этих гормонов происходит именно в лютеиновую фазу - в течение двух недель после овуляции, когда женский организм готовится к возможному вынашиванию ребенка. Немецкие эксперты предположили, что женщины самой эволюцией запрограммированы быть более социальными и дружелюбными во время этой фазы, чтобы у них увеличивался круг общения во время беременности. Это поможет в деле будущего воспитания малыша.
Скачок показателей прогестерона повышает проактивное просоциальное поведение, а это намного увеличивает вероятность выживания малыша. Ведь такое поведение повышает шансы на получение помощи и защиты от круга друзей, что тоже очень важно. К тому же женская щедрость, как показало исследование, на посторонних не распространяется. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Генриха Гейне
Медицина
государственный университет в немецком городе Дюссельдорфе. В университете, открытом в 1965 году, учится в 2010—2011 учебном году 17.002 студента на 5 факультетах.
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