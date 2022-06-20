Могут ли «умные» импланты заменить таблетки
Вполне возможно, что в ближайшем будущем нас ожидают импланты, выпускающие в организм лекарства и управляемые посредством мобильных приложений. Они придут на помощь пожилым людям, которые часто забывают принимать ежедневные таблетки.
В ближайшем будущем электронные импланты могут заменить ежедневные таблетки, так что доставка лекарств будет осуществляться по нажатию кнопки. Исследователи сделали шаг вперёд на пути развития контролируемых с помощью пультов дистанционного управления лекарств, когда изобрели материал, использующий электронные сигналы для выработки молекул
Его можно применять для производства пока ещё футуристических имплантов, выпускающих определённые дозировки лекарств с регулярными интервалами. Это очень важно, так как пациентам уже больше не понадобится помнить о приеме большого количества таблеток и их дозировке. Практика показывает, что до 50% пенсионеров, которым прописаны на протяжении длительного периода те или иные курсы лекарств, время от времени или регулярно пропускают таблетки. Это может привести к самым серьёзным и плачевным последствиям, особенно, если речь идет о лекарствах для профилактики тромбов или опасных сердечно-сосудистых патологий.
Имплант является более нацеленным на нужный эффект, чем таблетка, поскольку он доставляет лекарства исключительно в ту часть тела, которая необходима (к примеру, в сердце, печень, почки и т.д.). А когда мы принимаем таблетки, то после их растворения в желудке происходит воздействие на весь организм, это провоцирует неприятные побочные эффекты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий