Глобальное потепление увеличило количество молний
Изменения климата на нашей планете, спровоцировавшие глобальное потепление, увеличивают количество гроз с молниями. К такому выводу пришли эксперты из Индии.
Глобальное потепление может спровоцировать большее количество инцидентов с молниями, так как увеличение средней температуры на нашей планете даже на 1С может привести к повышению количества гроз с молниями на 12%, как установили эксперты из Индии, изучающие изменения климата. Они говорят, что только на индийском континенте уже произошел рост на 24% числа молний за счёт аналогичного повышения температуры.
Авторы исследования проверяют использование системы, которая поможет предупреждать население об опасностях подобного рода погодных явлений. Это сократит число смертей из-за попадания молний, которые в Индии не являются такой уж редкостью. Исследования показали, что за последние 10 лет число смертельных несчастных случаев, связанных с молниями, на всей территории страны выросло повсеместно. Примерно 57% этих молний происходит в период с июня по сентябрь. Так, в 2020 году несколько штатов сообщили о увеличении смертей из-за молний на 53%.
Наблюдения показывают, что мужчины чаще умирают из-за молний, по сравнению с женщинами. Приблизительно 80% смертей домашнего скота также связаны с молниями. Однако воспрепятствовать этому явлению довольно сложно, поскольку Индия относится к числу стран, наиболее значительно нарушающих климат из-за постоянного роста уровня производства. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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