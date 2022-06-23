Почему рак невозможно победить: мнение ученого

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Несмотря на развитие технологий, победить рак в полной степени не удается. Он успешно лечится, но только на ранних стадиях. Далее речь идет, скорее, о выживаемости.

По словам нобелевского лауреата по химии Томаса Линдала, чаще всего опасные мутации возникают вовсе не из-за радиации, ультрафиолетового излучения или канцерогенов, что считается «классикой». А из-за процессов, связанных с кислородом и водой в организме.

Линдал открыл механизм эксцизионной репарации оснований. Говоря научным языком, это система репарации ДНК, удаляющая из двойной спирали повреждённые азотистые основания, которая начинается с распознавания и удаления повреждённого основания ДНК-гликозилазами.

По словам ученого, участвующие в механизме ферменты находят повреждённый участок ДНК, вырезают его и восстанавливают пробел, используя неповреждённую цепь ДНК. Процесс помогает клеткам избегать появления нескольких тысяч новых мутаций в геномах клеток, что происходит каждый день.

Практически все «опечатки» в ДНК связаны с двумя процессами:

  • проникновением молекул кислорода и его соединений внутрь ядра клетки
  • действием молекул воды на одиночные «буквы» нитей ДНК.

— Я готов поставить деньги на то, что почти все случаи рака, известные медицине, возникают не из-за радиации, канцерогенов или ультрафиолета, а в результате естественных процессов жизнедеятельности внутри самих клеток, связанных с гидролизом и появлением агрессивных форм кислорода, — сказал Линдал.

И кислород, и воду из организма нельзя удалить, то есть  с ними бороться невозможно. Так что рак невозможно победить в принципе, подчёркивает учёный. Всё, что остаётся людям — создать лекарства, позволяющие эффективнее и безопаснее уничтожать опухоли.

Линдал настоятельно советует всем курильщикам отказаться от этой вредной привычки, поскольку присутствующие в дыме вещества действуют на клетки так же, как агрессивные формы кислорода, и так же сильно способствуют развитию мутаций.

Томас Линдал в 2015 году разделил Нобелевскую премию по химии вместе с Азизом Санджаром и Полом Модричем с формулировкой «за исследование механизмов восстановления ДНК».

Симптомы рака
  • Резкая потеря веса
  • Постоянно повышенная температура
  • Утомляемость
  • Слабость
  • Постоянные боли
  • Изменение качества и цвета покрова кожи
  • Изменение стула (диарея, запор, изменение формы кала)
  • Постоянная головная боль
  • Необычные выделения, кровотечения
  • Постоянный кашель, боли в горле, хрипота, проблемы с глотанием.
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Томас Роберт Линдал
Томас Роберт Линдал
Медицина
шведско-британский учёный-биохимик, исследователь раковых заболеваний
Теги : победить рак, вылечить рак, томас линдал
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