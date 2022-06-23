Почему рак невозможно победить: мнение ученого
Несмотря на развитие технологий, победить рак в полной степени не удается. Он успешно лечится, но только на ранних стадиях. Далее речь идет, скорее, о выживаемости.
По словам нобелевского лауреата по химии Томаса Линдала, чаще всего опасные мутации возникают вовсе не из-за радиации, ультрафиолетового излучения или канцерогенов, что считается «классикой». А из-за процессов, связанных с кислородом и водой в организме.
Линдал открыл механизм эксцизионной репарации оснований. Говоря научным языком, это система репарации ДНК, удаляющая из двойной спирали повреждённые азотистые основания, которая начинается с распознавания и удаления повреждённого основания ДНК-гликозилазами.
По словам ученого, участвующие в механизме ферменты находят повреждённый участок ДНК, вырезают его и восстанавливают пробел, используя неповреждённую цепь ДНК. Процесс помогает клеткам избегать появления нескольких тысяч новых мутаций в геномах клеток, что происходит каждый день.
Практически все «опечатки» в ДНК связаны с двумя процессами:
- проникновением молекул кислорода и его соединений внутрь ядра клетки
- действием молекул воды на одиночные «буквы» нитей ДНК.
— Я готов поставить деньги на то, что почти все случаи рака, известные медицине, возникают не из-за радиации, канцерогенов или ультрафиолета, а в результате естественных процессов жизнедеятельности внутри самих клеток, связанных с гидролизом и появлением агрессивных форм кислорода, — сказал Линдал.
И кислород, и воду из организма нельзя удалить, то есть с ними бороться невозможно. Так что рак невозможно победить в принципе, подчёркивает учёный. Всё, что остаётся людям — создать лекарства, позволяющие эффективнее и безопаснее уничтожать опухоли.
Линдал настоятельно советует всем курильщикам отказаться от этой вредной привычки, поскольку присутствующие в дыме вещества действуют на клетки так же, как агрессивные формы кислорода, и так же сильно способствуют развитию мутаций.
Томас Линдал в 2015 году разделил Нобелевскую премию по химии вместе с Азизом Санджаром и Полом Модричем с формулировкой «за исследование механизмов восстановления ДНК».
Симптомы рака
- Резкая потеря веса
- Постоянно повышенная температура
- Утомляемость
- Слабость
- Постоянные боли
- Изменение качества и цвета покрова кожи
- Изменение стула (диарея, запор, изменение формы кала)
- Постоянная головная боль
- Необычные выделения, кровотечения
- Постоянный кашель, боли в горле, хрипота, проблемы с глотанием.
Томас Роберт Линдал
Медицина
шведско-британский учёный-биохимик, исследователь раковых заболеваний
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