Лень может быть симптомом коварной болезни
Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала в интервью о том, что упорное нежелание заниматься какими-то делами вовсе не всегда свидетельствует о характере человека. Вполне возможно, это является симптомом нарушений здоровья.
В интервью порталу ura.ru терапевт Романенко поведала, что постоянная лень может являться признаком заболевания щитовидной железы, если она также сопровождается неестественной слабостью и дневной сонливостью. В некоторых случаях это свидетельствует и о начале депрессии. Оба состояния нуждаются в помощи квалифицированного специалиста, их нельзя списывать на характер человека. Но как же отличить лень обычную от той, что вызывается каким-либо сбоем в организме?
А это очень просто - если человек стал лениться ни с того ни с сего и ранее он не демонстрировал такого упорного нежелания заниматься чем бы то ни было, то здесь речь может идти о каких-то сбоях в организме. Если же человек ленив, что называется с рождения, и его характер с годами никак не меняется, то можно говорить о лени, как проявлении тех или иных черт личности. Но необходимо помнить, что щитовидка может провоцировать апатию и упадок сил или слабость.
Также следует с тревогой отнестись к устойчивому желанию постоянно сидеть или лежать, особенно появляющемуся с утра, когда вы хорошо выспались. Это может свидетельствовать как о физиологических, так и психоэмоциональных расстройствах. В этом случае тоже будет не лишним обратиться к терапевту, который определит, помощь какого узкого специалиста в этом вопросе может пригодиться. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Татьяна Романенко
Медицина
врач высшей категории, терапевт широкого профиля, семейный врач, врач организатор здравоохранения, профпатолог
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