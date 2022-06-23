Россия начала экспортные поставки вакцин от коронавируса для животных

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Россия начала экспортные поставки вакцин от коронавируса для животных

Руководитель Россельхознадзора Российской Федерации Сергей Данкверт рассказал о том, что наша страна осуществила первые пробные поставки прививок от коронавирусной инфекции на экспорт для животных. Отметим, что Россия в этом плане является пионером, и единственная окончательно разработанная прививка для животных имеется только у нашей страны. 

В то время как большинство стран, разрабатывавших вакцины от коронавируса, сосредоточили свои усилия на спасении людей, в России не забыли и про животных. Таким образом оказалось, что наша страна является первым и пока единственным в мире изготовителем прививок, предназначенных для защиты братьев наших меньших от коронавирусной инфекции. А поскольку любителей животных в разных странах мира очень много, то спрос на эту вакцину оказался высоким. 

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Сергей Данкверт поведал, что Россия осуществила первые пробные поставки данной прививки. Хотя сейчас мир всё-таки сосредоточен на защите именно людей, уже в ближайшее время по мере затухания пандемии человечество всерьез озаботится и защитой животных. Тем более, что от животных, которые не защищены от коронавируса, этот патоген может передаваться человеку обратно, уже пройдя через определенный мутации.

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Россия разработала эту вакцину несколько месяцев тому назад для защиты от эпизоотических вспышек среди домашних животных. Утверждается, что наша страна не планировала организовывать масштабные продажи данного препарата и зарабатывать на этом деньги, поэтому сейчас выпускаются всего лишь десятки тысяч этих прививок, а вовсе не миллионы. Однако потенциальный рынок сбыта таких препаратов огромен, и нашим фармпредприятиям придётся наращивать объёмы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Сергей Данкверт
Сергей Данкверт
Медицина
Руководитель Россельхознадзора Российской Федерации
Теги : прививки от коронавируса, вакцинация животных
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