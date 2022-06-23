Россия начала экспортные поставки вакцин от коронавируса для животных
Руководитель Россельхознадзора Российской Федерации Сергей Данкверт рассказал о том, что наша страна осуществила первые пробные поставки прививок от коронавирусной инфекции на экспорт для животных. Отметим, что Россия в этом плане является пионером, и единственная окончательно разработанная прививка для животных имеется только у нашей страны.
В то время как большинство стран, разрабатывавших вакцины от коронавируса, сосредоточили свои усилия на спасении людей, в России не забыли и про животных. Таким образом оказалось, что наша страна является первым и пока единственным в мире изготовителем прививок, предназначенных для защиты братьев наших меньших от коронавирусной инфекции. А поскольку любителей животных в разных странах мира очень много, то спрос на эту вакцину оказался высоким.
Сергей Данкверт поведал, что Россия осуществила первые пробные поставки данной прививки. Хотя сейчас мир всё-таки сосредоточен на защите именно людей, уже в ближайшее время по мере затухания пандемии человечество всерьез озаботится и защитой животных. Тем более, что от животных, которые не защищены от коронавируса, этот патоген может передаваться человеку обратно, уже пройдя через определенный мутации.
Россия разработала эту вакцину несколько месяцев тому назад для защиты от эпизоотических вспышек среди домашних животных. Утверждается, что наша страна не планировала организовывать масштабные продажи данного препарата и зарабатывать на этом деньги, поэтому сейчас выпускаются всего лишь десятки тысяч этих прививок, а вовсе не миллионы. Однако потенциальный рынок сбыта таких препаратов огромен, и нашим фармпредприятиям придётся наращивать объёмы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Сергей Данкверт
Медицина
Руководитель Россельхознадзора Российской Федерации
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