Рак быстрее растёт во время сна
Когда человек спит, то в его организме происходит самый быстрый рост злокачественных новообразований. К такому печальному выводу пришли исследователи из Швейцарии.
Время ночного сна наиболее идеально подходит для роста и метастазирования злокачественных новообразований по всему телу, как показало исследование. Рак становится смертельным именно после метастазов, при которых фрагменты опухоли откалываются от основного своего места обитания и с кровотоком уносятся к другим частям тела. До последнего времени учёные полагали, что этот смертельно опасный процесс происходит в течение дня, когда человек бодрствует.
Но швейцарские ученые провели исследование, которое показало ошибочность господствующей концепции. Теперь доказано, что когда человек спит, его опухоль бодрствует и продолжает своё разрушительное воздействие на организм. Судя по всему, в этом виноват повышенный уровень гормона мелатонина, который и вызывает у нас сонливость. Эксперты полагают, что это справедливо не только в отношении опухолей молочных желез, за которыми они собственно и наблюдали, но и для других типов рака.
Следовательно, врачам лучше диагностировать опухоли пациентов и даже может быть лечить их в ночной период. Только на территории Великобритании каждый год рак груди выявляют у 60 тысяч, в России более чем у 150 тысяч, а в США у свыше 290 тысяч человек. Более 90% пациенток проживают свыше 5 лет после установки диагноза, если болезнь не метастазировала по телу. Если же процесс метастазов уже начался, та выживаемость падает до скромной цифры в 29%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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