Онкологи назвали покраснения на лице среди необычных симптомов рака щитовидной железы

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щитовидная железа

Когда развивается рак щитовидной железы, то можно заметить красноту на лице, заявили специалисты.

Медики, представляющие благотворительную организацию, специализирующуюся на вопросах борьбы с раком Cancer Research UK, рассказали о симптомах, которые могут указывать на рак щитовидной железы.

Слишком светло: названа необычная причина рака щитовидной железы


«Щитовидная железа расположена прямо перед дыхательным горлом. По этой причине наиболее распространенные симптомы заболевания поражают данную область. Например, возникает чувство комка в горле или затруднение глотания», - проинформировали онкологи.

В то же время эксперты обратили внимание на то, что рак щитовидной железы может проявляться также «более необычными симптомами», которые не ассоциируются с каким-либо дискомфортом в области горла. По данным онкологов, при развитии медуллярного рака щитовидной железы начинает повышаться уровень гормона кальцитонина, который вырабатывается злокачественными клетками. Результатом такой деятельности становится возникновение двух симптомов:
  • Диарея.
  • Участки покрасневшей кожи на лице.
Специалисты отметили, что названные признаки не всегда появляются именно в связи с развитием рака. Но если они появляются внезапно, учащаются, приобретают стойкий характер, их необходимо проверить у врача.

Медики из Великобритании назвали симптомы рака щитовидной железы


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