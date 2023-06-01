Онкологи назвали покраснения на лице среди необычных симптомов рака щитовидной железы
Когда развивается рак щитовидной железы, то можно заметить красноту на лице, заявили специалисты.
Медики, представляющие благотворительную организацию, специализирующуюся на вопросах борьбы с раком Cancer Research UK, рассказали о симптомах, которые могут указывать на рак щитовидной железы.
«Щитовидная железа расположена прямо перед дыхательным горлом. По этой причине наиболее распространенные симптомы заболевания поражают данную область. Например, возникает чувство комка в горле или затруднение глотания», - проинформировали онкологи.
В то же время эксперты обратили внимание на то, что рак щитовидной железы может проявляться также «более необычными симптомами», которые не ассоциируются с каким-либо дискомфортом в области горла. По данным онкологов, при развитии медуллярного рака щитовидной железы начинает повышаться уровень гормона кальцитонина, который вырабатывается злокачественными клетками. Результатом такой деятельности становится возникновение двух симптомов:
- Диарея.
- Участки покрасневшей кожи на лице.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие видимые признаки говорят о проблемах с печенью.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий