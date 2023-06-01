Онкологи назвали покраснения на лице среди необычных симптомов рака щитовидной железы

«Щитовидная железа расположена прямо перед дыхательным горлом. По этой причине наиболее распространенные симптомы заболевания поражают данную область. Например, возникает чувство комка в горле или затруднение глотания», - проинформировали онкологи.

Диарея.

Участки покрасневшей кожи на лице.

Медики, представляющие благотворительную организацию, специализирующуюся на вопросах борьбы с раком Cancer Research UK, рассказали о симптомах, которые могут указывать на рак щитовидной железы.В то же время эксперты обратили внимание на то, что рак щитовидной железы может проявляться также «более необычными симптомами», которые не ассоциируются с каким-либо дискомфортом в области горла. По данным онкологов, при развитии медуллярного рака щитовидной железы начинает повышаться уровень гормона кальцитонина, который вырабатывается злокачественными клетками. Результатом такой деятельности становится возникновение двух симптомов:Специалисты отметили, что названные признаки не всегда появляются именно в связи с развитием рака. Но если они появляются внезапно, учащаются, приобретают стойкий характер, их необходимо проверить у врача.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие видимые признаки говорят о проблемах с печенью.

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