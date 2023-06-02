4 проблемы с телом, которые сигналят о «поздних» стадиях деменции - невролог Алехина

«По мере того, как деменция прогрессирует до более поздних стадий, у людей могут возникнуть проблемы с памятью и концентрацией внимания, а также с подвижностью и речью», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Потеря способности ходить

Потеря способности стоять

Потеря способности вставать со стула или кровати

Имея больше шансов упасть.

«Слабоумие, вероятно, окажет большое физическое воздействие на человека на более поздних стадиях заболевания. Они могут постепенно терять способность ходить, стоять или вставать со стула или кровати. Они также могут с большей вероятностью упасть».

Лекарство от деменции

Другие медицинские состояния (например, инсульты)

Потеря зрения

Проблемы с балансом

Некомфортная обстановка.

Деменция - это синдром, представляющий собой группу сопутствующих симптомов, связанных с продолжающимся ухудшением состояния головного мозга. Из-за воздействия на мозг это может привести к потере памяти и даже изменению поведения на начальных стадиях.У них также могут быть трудности с языком, с пониманием других и их мыслительных способностей. Тем не менее, деменция — это прогрессирующее состояние, означающее, что симптомы со временем ухудшаются. В результате люди, живущие с деменцией, могут начать испытывать проблемы с передвижением.Есть четыре физических признака того, что у человека может быть слабоумие.Многие люди с деменцией (особенно на поздних стадиях) обнаруживают, что остаются в одном положении в течение длительного времени (например, сидя на стуле) и мало двигаются.Ранее МедикФорум писал о пользе томатной пасты.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.