Врач Джутова: при склонности к депрессивным состояниям полезно есть бананы

«При недостаточном количестве серотонина человек плохо спит, ощущает пониженное настроение и может даже впасть в депрессию», - рассказала Марьяна Джутова «Газете.Ru».

Врач Джутова констатировала в интервью, что бананы являются источником такой аминокислоты как триптофан. Благодаря триптофану эффективнее регулируется баланс серотонина, также называемого «гормоном счастья».Медик заявила, что благодаря регулярному потреблению бананов, содержащих этот нейромедиатор, человек становится лучше защищен от возникновения перечисленных проблем. Так что при имеющейся склонности к депрессивным состояниям полезно есть бананы – помимо «гормона счастья» они дают также витамин B6, помогающий поддерживать здоровое состояние нервной системы, делающий ее более стойкой к воздействию стресса.Врач порекомендовала употреблять бананы в начале дня.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах , которые оздоровляют неправильный рацион.

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