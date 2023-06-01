Врач Джутова: при склонности к депрессивным состояниям полезно есть бананы

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бананы

Врач-диетолог Марьяна Джутова: употребление бананов обеспечивает профилактику плохого настроения, проблем со сном.

Врач Джутова констатировала в интервью, что бананы являются источником такой аминокислоты как триптофан. Благодаря триптофану эффективнее  регулируется баланс серотонина, также называемого «гормоном счастья».

«При недостаточном количестве серотонина человек плохо спит, ощущает пониженное настроение и может даже впасть в депрессию», - рассказала Марьяна Джутова «Газете.Ru».

Медик заявила, что благодаря регулярному потреблению бананов, содержащих этот нейромедиатор, человек становится лучше защищен от возникновения перечисленных проблем. Так что при имеющейся склонности к депрессивным состояниям полезно есть бананы – помимо «гормона счастья» они дают также витамин B6, помогающий поддерживать здоровое состояние нервной системы, делающий ее более стойкой к воздействию стресса.

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Врач порекомендовала употреблять бананы в начале дня.

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Марьяна Джутова
Марьяна Джутова
ЗОЖ
врач-диетолог
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