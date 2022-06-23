В Британии наметилась резкая нехватка донорской спермы
75% донорской спермы, которая используется на Туманном Альбионе, поступает из-за границы. Чаще всего её поставляют сюда мужчины из Польши и США.
Желающие зачать ребёнка от донора спермы британские женщины покупают ценный генетический материал от заграничных мужчин, как предупредили британские эксперты. Сейчас в клиниках по лечению бесплодия три четверти донорской спермы поступают из-за границы, включая Польшу и США. Лидеры в области здравоохранения опасаются, что эта очевидная нехватка может заставить некоторых представительниц прекрасного пола воспользоваться сомнительными банками спермы в интернете. А находящийся там материал не всегда проходит через строгую проверку на соответствие критериям здоровья мужчины.
В результате, прошедшие через искусственное оплодотворение непроверенной донорской спермой женщины рискуют стать жертвами различных заболеваний, передающихся половым путем. Сейчас британских мужчин нужно каким-то образом убедить в том, чтобы те более активно отдавали свою сперму, конечно, если они соответствуют всем строгим критериям. А социологический опрос более 2 000 взрослых британцев показал, что 53% мужчин готовы давать сперму.
Эта практика позволяет многим семьям заводить детей, если они не могут сделать этого естественным путём, к примеру, в случае бесплодия мужа, либо при том варианте, когда оба родителя являются женщинами. Наконец, немалое количество потребителей донорской спермы представляют собой матери-одиночке. Процесс донорства спермы регулируется в Великобритании специальным законом, в соответствии с которым все доноры проверяются на ЗППП и наследственные болезни, включая астму, а также гемофилию. Но не все зарубежные клиники соответствуют таким же высоким стандартам. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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