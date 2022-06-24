Выявлены факторы, вызывающие меланому
Исследователи из Университета Огайо выявили уникальные молекулярные факторы, которые способствуют развитию злокачественной меланомы. Это самый опасный вид рака кожи.
Исследование американских ученых даёт науке очень важную молекулярную информацию, которая может быть использована для разработки более эффективных методов лечения злокачественной меланомы. Если уровень выздоровления при обычном раке кожи составляет свыше 90%, то жертвы злокачественной меланомы умирают более чем в 60% случаев. Это связано с тем, что данная болезнь является очень агрессивной и быстро развивающейся. Учёные из Огайо определили и описали ключевые особенности мутации генов, отвечающих за приблизительно 20% всех случаев меланомы.
Воспользовавшись доклинической лабораторной моделью, учёные выяснили что частота развития тех или иных мутаций гена NRAS при меланоме напрямую связана со способностью этой мутации гена инициировать спонтанное образование злокачественных новообразований. А это означает, свойства самой мутации и являются причиной образования рака.
Онкологические мутации гена NRAS трудно поддаются лечению, потому что кроме иммунотерапии эффективных методов борьбы с этим видом рака пока нет. И полученные данные как раз могут быть положены в основу этих методов, которые будут опираться на молекулярные механизмы развития опасных болезней. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Огайо
Медицина
американский государственный исследовательский университет, расположенный в кампусе в 7,5 кв. км. в городе Атенс, штат Огайо
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