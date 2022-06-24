Эпидемия ожирения в США продолжает расти
Всё большее количество жителей США становится жертвами ожирения, как показывает исследование. За последние 10 лет их количество резко увеличилось.
Учёные из Университета Бригама Янга посчитали, что эпидемия ожирения на территории США продолжает набирать обороты. И уже в ближайшее время более 50% жителей этой страны, то есть каждый второй взрослый будут иметь не просто лишний вес, а клиническое ожирение. Авторы исследования в долгосрочной перспективе наблюдали за весом произвольно отобранных 13 800 взрослых американцев. Было установлено, что более чем 50% из них прибавили свыше 5% массы тела в течение десятилетнего периода наблюдения. Треть участников исследования прибавили свыше 10% массы тела, а каждый пятый - свыше 20%.
В этой связи исследователи подчеркивают, что американская эпидемия ожирения не только не замедляется, но продолжает набирать обороты. Вне всяких сомнений, десятилетняя прибавка веса - это очень серьезная проблема, если экстраполировать её от узкой группы участников исследования на всё население США. За счёт произвольного набора добровольцев исследование обладает высокой степенью репрезентативности, то есть по этой группе можно судить о том, что происходит со всем населением Америки.
Также исследование показало, что за 10 лет женщины прибавили в весе намного больше мужчин - приблизительно в два раза больше. Прибавка веса различалась также в зависимости от расы, и наибольшие показатели отмечались у афроамериканцев женского пола. При этом больше всего лишних килограммов набрали люди молодого и среднего возраста, а по мере старения скорость увеличения веса снижалась. Напомним, что ожирение - это основной фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, оно увеличивает износ костей и повышает вероятность опухолей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Бригама Янга
Медицина
частный университет в Прово, штат Юта, США, основанный Церковью Иисуса Христа святых последних дней (мормоны)
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