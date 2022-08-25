Для адекватной работы врачам нужно 27 часов в сутки
Учёные из Чикагского университета установили, что врачам необходимо работать по 27 часов в сутки, чтобы оказать адекватную помощь каждому пациенту. И естественно, что выполнить этот план не под силу ни одному человеку.
Средний врач должен работать ежедневно по 27 часов для обеспечения надлежащего ухода за каждым принимаемым пациентам. Таков вывод анализа, проведённого группой ученых из Чикагского университета, которые решили рассчитать среднегодовую рабочую нагрузку врачей на основе имеющихся клинических рекомендаций по лечению заболеваний. Команда подсчитала, что средний медик будет принимать по 2 500 пациентов каждый год.
Многие американцы уже давно недовольны уровнем своего здравоохранения, а большинство утверждает, что у них нет сил погасить долги по медицинским счетам. При этом больницы сообщают о самом прибыльном годе за всю историю наблюдений, который был зафиксирован в 2019 году.
Но авторы исследования доказали, что врачи, работающие сменами по 8 и 12 часов, не справляются с нагрузкой из-за нехватки времени. В сутках для них слишком мало часов для того, чтобы адекватно выполнять работу. Переход на командную модель работы, при которой врачи трудятся вместе с медсёстрами, консультантами и другими специалистами, помог сократить их рабочий день до 9 часов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Чикаго
Медицина
частный исследовательский университет в городе Чикаго, штат Иллинойс, США, основанный в 1890 году.
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