Выхлопные газы доведут до инфарктов

339 Фото: unsplash.com
Выхлопные газы доведут до инфарктов

Выделяющиеся из автомобилей выхлопные газы, а также субстанции, которые вырабатываются при резком торможении, увеличивают риск инфарктов. К такому выводу пришли ученые из Германии. 

Крупное по масштабу исследование предполагает, что выхлопные газы автомобилей и материалы, которые попадают в воздух при трении шин об асфальт, возникающим из-за резкого торможения, значительно повышают вероятность инфаркта. Ученые изучили связь между количеством инфарктов и вредными веществами, проникающими в атмосферу в результате дорожного движения, такими как оксид азота и твердые частицы. 

Выхлопные газы повышают риск инсультов


Оксид азота образуется в процессе сгорания топлива при высоких температурах, в частности, в дизельных двигателях. Источниками попадания вредных частиц в атмосферу являются продукты сгорания, а также стирания шин, тормозных колодок и пыль. Анализ здоровья 18 000 жителей Берлина выявил более высокие ежедневные уровни оксида азота, увеличившие количество инфарктов. 

Выхлопные газы борются со стрессом


Примечательно, что курильщики от смога не страдали. Возможно, потому, что они и так уже много лет вдыхали токсичные пары. Результаты исследования доказывают, что грязный воздух однозначно повышает риск инфарктов у некурящих. Только в Великобритании до 11 000 смертей в год можно было бы предотвратить из-за повышения качества воздуха. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Читать MedikForum.ru в
Дизельные автомобили продолжают загрязнять атмосферу
Выхлопные газы названы причиной детского аутизма
Проживание рядом с дорогой вызывает у детей рак крови
Теги : выхлопные газы, загрязнения воздуха и инфаркт
Переезд после лесного пожара угрожает ПТСД
Может ли у собаки появиться деменция
Контрацептивы снижают женскую мотивацию