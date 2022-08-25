Характер человека не зависит от его братьев и сестёр
Сестра не сделает младшего братика более женственным, а брат не повлияет на маскулинность сестры. К такому выводу пришли ученые из США.
Авторы исследования сосредоточились на отношениях между детьми и их ближайшими старшими или младшими братьями и сёстрами. Был собран уникальный набор данных, объединивший 12 крупных репрезентативных опросов из 9 стран. Он охватил 85 000 человек. Также исследование оценивало больше личностных качеств, чем предыдущие работы на эту тему. Наконец, был создан индекс, описывающий степень обладания типично женским характером. Это позволяло всесторонне проверить, приводит ли взросление с сестрой к формированию у братьев более или менее гендерных стереотипов личности.
Установлено, что пол брата или сестры не влияет на личность ребёнка. По всем 9 личностным чертам и суммарному индексу доказано, что у людей, имеющих старших сестёр, в целом демонстрируется те же черты характера, что и у людей, имеющих старших братьев. Не найдено различий в характере между людьми с младшими сёстрами и младшими братьями.
А поскольку эта информация оценивается на очень большом количестве людей, то полученные результаты обладают большой точностью и опровергают идею о том, что братья или сёстры заставляют друг друга развивать в себе типично женские или мужские черты личности в долгосрочной перспективе. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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