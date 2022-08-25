Прививки не делают человека более заразным
В социальных сетях распространяется информация о том, что если привитый человек заражается коронавирусом, то он якобы заражает других гораздо дольше, по сравнению с тем, кто через вакцины не проходил. Однако ученые эту информацию опровергли.
Новое исследование не доказало, что вакцинация от COVID-19 дольше сохраняет заразность человека, который после прививки заболел коронавирусом. Некоторое время тому назад на сайте YouTube появился ролик, где утверждалось со ссылкой на какое-то исследование, что вакцинированные люди якобы в 5 раз более заразны, чем непривитые, через 10 дней после заражения коронавирусом. Авторы ролика даже показывали скриншот этого исследования в авторитетном издании New England Journal of Medicine.
Однако реальные авторы той самой научной работы подчеркивают, что проводили исследование на тему того, как долго люди, заражённые различными вариантами коронавируса, выделяют в атмосферу вирусные частицы. И они вовсе не приходили к выводу о том, что прививки от коронавируса продлевают уровень заразности или затягивают выздоровление. Такой вывод вообще невозможно было сделать на основе полученных данных. В исследовании ничего не сообщалось о различиях между вакцинированными и невакцинированными пациентами в плане продолжительности активной фазы болезни.
Ключевой вывод исследования заключался в том, что заражённые вариантом Дельта или Омикрон лица выделяют вокруг себя вирусные частицы, в среднем, в течение 6-8 дней с момента возникновения симптомов. А у некоторых эта заразность сохранялась на срок до 10 дней. При этом не имеет никакого значения, были они раньше привиты или нет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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