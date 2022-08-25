Классическая музыка поможет успокоить собак
Хорошо известно благотворное влияние классической музыки на психику человека. А ученые из Университета Квинс в Белфасте доказали, что и нашим четвероногим любимцам можно время от времени слушать Моцарта для успокоения нервов.
Опубликованное ирландскими учёными исследование показало, что классическая музыка оказывает умеренно успокаивающее воздействие на собак. Особенно в том случае, если они испытывают беспокойство из-за за длительной разлуки со своими хозяевами. Но музыка не имеет серьёзного значения для собак в случае какого-то кратковременного острого стресса. Отметим, что это не первая научная работа, которая доказала успокаивающее воздействие классической музыки на психику наших самых любимых домашних животных.
В 2015 году по заказу Шотландского общества защиты животных было проведено другое исследование, которое показало, что уровень стресса у собак снижался, когда они прослушивали классическую музыку. Как и в ходе нынешней научной работы, тогда ее авторы обнаружили, что этот успокаивающий эффект действует только в течение короткого периода времени.
В последние годы была доказана способность классической музыки оказывать сложное комплексное воздействие на разные аспекты не только психического, но и физического здоровья человека. В частности, одно из исследований показало, что классическая музыка может производить анальгезирующее, то есть обезболивающая воздействие на некоторых людей. А определённые звуковые композиции даже заменяли анестетики при проведении стоматологических процедур, что и вовсе кажется чем-то невероятным. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Квинс в Белфасте
Медицина
государственный университет в Белфасте, административном центре Северной Ирландии. Университет входит в группу «Рассел» ведущих 20 исследовательских вузов Великобритании
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