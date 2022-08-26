Диетолог назвал самый опасный напиток для пожилых
Известный российский диетолог Михаил Гинзбург считает алкогольные напитки наиболее опасными для здоровья пожилых. Из-за спиртного работа сердца ускоряется, что увеличивает кислородные потребности.
Алкоголь заставляет сердце пожилого человека работать в ускоренном режиме, так как организму требуется больше кислорода. Сердце как раз и занимается перекачкой крови, обогащенной кислородом, по всему телу. Но в пожилом возрасте сосуды часто бывают поражены холестериновыми бляшками, что наблюдается при атеросклерозе. И чем более интенсивно трудится сердце, тем выше риск тяжелых сердечно-сосудистых патологий, включая инфаркты.
Вместо алкоголя Гинзбург в интервью "Москве 24" рекомендовал пожилым людям налегать на зелёный чай, который не только способствует некоторому очищению сосудов от бляшек и снижению артериального давления, но даже и замедляет скорость старения. Правда, зелёный чай необходимо употреблять без добавления сахара, поскольку напитки с сахаром по уровню опасности для пожилых людей находятся на втором месте после алкоголя.
В целом, у пожилых плохо выражено чувство жажды, они не ощущают потребности в увлажнении, хотя она в реальности и существует. Вот почему в жаркую погоду необходимо пить больше воды, даже если вам совсем этого не хочется. Обезвоженность крайне опасна для здоровья человека. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Михаил Гинзбург
Медицина
врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор
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