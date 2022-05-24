Диетолог Гинзбург: три доступных продукта продлевают молодость организму

«Во всех сортах капусты содержатся флавоноиды и вещество сульфорафан, они замедляют процессы старения», - заметил Михаил Гинзбург.

Гинзбург рассказал в интервью о трех доступных продуктах, продлевающих организму его физиологическую молодость. Диетолог заявил, что одним из лучших «продуктов молодости» в этой когорте являетсяВрач объяснил, что под действием сульфорафана уменьшается распространенность и интенсивность воспаления в организме, это дает эффект защиты от болезней, быстрого старения.Еще один доступный продукт, способный продлевать молодость организму, – это. Диетолог пояснил, что их плоды содержат много кверцетина – вещества, которое улучшает процессы микроциркуляции крови, обмена веществ. Благодаря этому гармонизируются многие функции тела, позитивно преображается внешний вид.Также, по словам диетолога, продлению молодости содействует. В ней содержится фолиевая кислота, помогающая клеткам регенерировать, обновляться – ученый назвал данную способность важной в замедлении старения тела.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким людям вредно есть зелень.