Контрацептивы снижают женскую мотивацию

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Контрацептивы снижают женскую мотивацию

Принимающие оральные контрацептивы женщины в 6 раз менее мотивированы, по сравнению с теми, кто эти таблетки не пьёт. К такому любопытному выводу пришли исследователи из Мельбурнского университета в Австралии.

Новое исследование показало, что приём оральных контрацептивов приводит к исчезновению в женском организме гормона, стимулирующего процессы мотивации во время овуляции. Первое в мире подобное исследование продемонстрировало, что если женщины не получали противозачаточные лекарства, то они обладали повышенным уровнем мотивации во время овуляции, по сравнению с их ровесницами, которые сидели на контрацептивах.

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Исследователи сообщили, что у принимавших гормональные средства женщин мотивация выравнивалась, так как она была в 6 раз ниже чем у тех, кто эти таблетки не пил. Данные результаты были получены после того, как исследователи попросили группу женщин регулярно заполнять анкеты для определения их уровня так называемого соревновательного драйва. 

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В эксперименте приняли участие 278 студенток из 21 страны мира. Их опрашивали по поводу самооценки, сексуального влечения, стремления к соперничеству в течение 28-дневного цикла. Из них 192 девушки не использовали противозачаточные средства, a 86 принимали таблетки или предпочитали другие формы контрацепции вроде пластыря или импланта. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Мельбурна

Медицина

государственный университет Австралии, старейший в штате Виктория. Основной кампус университета располагается в Парквилле, одном из центральных районов города Мельбурна

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Теги : побочки контрацептивов, женская мотивация
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Контрацептивы снижают женскую мотивацию