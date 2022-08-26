Может ли у собаки появиться деменция
Сталкиваются ли наши домашние питомцы со старческим слабоумием? Новое масштабное исследование даёт кое-какие ответы на этот вопрос.
Бернский зенненхунд по кличке Данте в 8 лет начал демонстрировать несколько нетипичное поведение, как если бы он не совсем понимал, где находится и что делает. К примеру, среди ночи он просыпался и без умолку лаял без всякой видимой причины, а потом у него развилось недержание мочи. Сканирование мозга показало, что у Данте когнитивная дисфункция, в простонародье известная, как собачья деменция. Некоторые исследования показывают, что это может происходить, по крайней мере у 14-35% пожилых собак.
Поскольку симптомы этой деменции напоминают признаки других заболеваний, выявить точное количество животных с собачьим вариантом болезни Альцгеймера сложно. В ходе большого нового исследования с участием свыше 15 000 собак были определены главные факторы, которые влияют на риск развития болезни. Доказано, что упражнения могут играть важную профилактическую роль. Исследователи из Вашингтонского университета доказали, что вероятность диагностики собачьей деменцией в 6,5 раз выше у тех животных, которые мало активны.
При этом само заболевание может привести к снижению уровня физической активности у собаки. Следовательно, здесь существует корреляция, но не причинно-следственная связь. Также вероятность собачьей деменции выше у собак с неврологическими расстройствами или нарушениями слуха или зрения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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