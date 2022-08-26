Переезд после лесного пожара угрожает ПТСД
Сам лесной пожар может спровоцировать тяжёлое нервное потрясение у человека, который с ним столкнулся, особенно если он лишился жилья. Но у вынужденных переехать после лесных пожаров риск посттравматического стрессового расстройства ещё более повышается.
Новое исследование показывает, что вынужденные переехать после лесного пожара люди подвержены более высокому риску посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Оно проводилось учеными из Университета Флиндерса, которые полагают, что из этого исследования нужно извлечь полезные и горькие уроки. Впрочем, есть и хорошие новости. К примеру, показатели ПТСД возвращались к исходному уровню приблизительно в течение 7 лет после переезда.
В нынешнем году уровень лесных пожаров в разных регионах планеты снова стал достаточно высоким. Особенно страдает от пожаров Европа, включая и Россию. Масштабные пожары зафиксированы на территории Якутии и Бурятии, горит лес в Рязанской области, из-за чего москвичи ощущают смог. Лесные пожары уносят человеческие жизни и приводят к разрушениям значительного количества населённых пунктов.
Далеко не всегда жителям этих мест удаётся заново отстроиться и восстановить привычный образ жизни. В некоторых случаях им приходится переезжать, как на время восстановления своего жилья, так и на новое постоянное место жительства. Вот почему ученые и заинтересовались тем, как это отражается на психике. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Флиндерса
Медицина
государственный исследовательский университет в Аделаиде, Южная Австралия. Основанный в 1966 году, он был назван в честь британского мореплавателя Мэтью Флиндерса
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