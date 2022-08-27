Три опасных для жизни состояния, признаком которых является влажный кашель
Влажный кашель – один из самых распространенных признаков воспалительного процесса в дыхательной системе. Это рефлекторная защитная реакция организма, позволяющая очистить дыхательные пути от раздражающих веществ.
По словам врача-терапевта Ольга Любавиной, важно обращать внимание на особенности такого кашля. Так, влажный кашель с выделением большого количества мокроты, который не проходит долгое время, может быть признаком опасных заболеваний. В таком случае нужно обязательно пройти обследование.
Затяжной влажный кашель является одним из симптомов инфильтративного туберкулеза, подчеркнула врач изданию «Доктор Питер».
Что такое инфильтраты в легких?
Инфильтратом называют уплотнение, образовавшееся в тканевой области либо органе. Его возникновение обусловлено скоплением элементов клеток, крови, лимфы. Инфильтративный туберкулез рассматривают как фазу прогрессирования очагового туберкулеза легких.
Симптомы инфильтративного туберкулеза легких:
- Повышение температуры
- Сильный пот
- Мокрый кашель
- Кашель с мокротой
- Боль в суставах
- Боль в мышцах
- Боль в груди
- Потеря аппетита
Нарушение нормального газообмена в легких очень опасно. Могут быстро развиться такие осложнения, как гипертрофия правого желудочка сердца, легочная гипертензия, а также остановка дыхания.
Кроме того, затяжной кашель может быть симптомом бронхиальной астмы, ХОБЛ и тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА).
Кашель не стоит игнорировать, поскольку многие тяжелые заболевания (опухоли, рак легкого) на начальных стадиях могут проявляться лишь кашлем. При сердечной недостаточности люди могут жаловаться на кашель и не обращать внимания на другие признаки (одышку, слабость, головокружение).
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