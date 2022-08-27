Три опасных для жизни состояния, признаком которых является влажный кашель

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Влажный кашель – один из самых распространенных признаков воспалительного процесса в дыхательной системе. Это рефлекторная защитная реакция организма, позволяющая очистить дыхательные пути от раздражающих веществ. 

По словам врача-терапевта Ольга Любавиной, важно обращать внимание на особенности такого кашля. Так, влажный кашель с выделением большого количества мокроты, который не проходит долгое время, может быть признаком опасных заболеваний. В таком случае нужно обязательно пройти обследование.

Затяжной влажный кашель является одним из симптомов инфильтративного туберкулеза, подчеркнула врач изданию «Доктор Питер».

Что такое инфильтраты в легких?

Инфильтратом называют уплотнение, образовавшееся в тканевой области либо органе. Его возникновение обусловлено скоплением элементов клеток, крови, лимфы. Инфильтративный туберкулез рассматривают как фазу прогрессирования очагового туберкулеза легких.

Симптомы инфильтративного туберкулеза легких:
  • Повышение температуры
  • Сильный пот
  • Мокрый кашель
  • Кашель с мокротой
  • Боль в суставах
  • Боль в мышцах
  • Боль в груди
  • Потеря аппетита
Есть еще одна смертельно опасная патология, которая сопровождается влажным кашлем. Речь идет об острой легочной недостаточности. Относится к жизнеугрожающим, критическим состояниям, способным привести к летальному исходу.

Нарушение нормального газообмена в легких очень опасно. Могут быстро развиться такие осложнения, как гипертрофия правого желудочка сердца, легочная гипертензия, а также остановка дыхания.

Кроме того, затяжной кашель может быть симптомом бронхиальной астмы, ХОБЛ и тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА).

Длинный ковид: терапевт назвал признак — «продуктивный кашель»

Кашель не стоит игнорировать, поскольку многие тяжелые заболевания (опухоли, рак легкого) на начальных стадиях могут проявляться лишь кашлем. При сердечной недостаточности люди могут жаловаться на кашель и не обращать внимания на другие признаки (одышку, слабость, головокружение).

Названы заболевания, с которыми можно спутать ковидный кашель


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