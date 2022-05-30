Длинный ковид: терапевт назвал признак — «продуктивный кашель»

«Важно понимать, что каждый производит мокроту как часть нормальных защитных механизмов организма. Так легкие и дыхательные пути остаются чистыми. Вы можете обнаружить, что ваша грудь остается продуктивной с мокротой после заражения Covid. «Ваше дыхание может быть более шумным, чем обычно, и у вас может быть одышка после инфекции грудной клетки», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева в интервью МедикФорум.

«Если ваш кашель продолжается и вам не потребовалась госпитализация во время заражения ковидом, вам следует обратиться за советом к своему врачу. Во время выздоровления от коронавируса вы можете обнаружить, что вам нужно довольно часто очищать легкие. У вас может быть влажный кашель с выделением мокроты. Вы также можете обнаружить, что ваше дыхание более шумное, чем обычно, и, если у вас была инфекция грудной клетки, у вас довольно легко возникает одышка».

Проблемы с памятью

Боль в суставах

Боль в груди

Усталость

Мышечная боль или головная боль

Быстрое или учащенное сердцебиение

Потеря обоняния или вкуса

Депрессия или тревога

Жар

Головокружение, когда вы стоите

Ухудшение симптомов после физической или умственной деятельности

Одышка или затрудненное дыхание