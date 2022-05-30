Длинный ковид: терапевт назвал признак — «продуктивный кашель»

187 Фото: pexels.com
Длинный ковид: терапевт назвал признак — «продуктивный кашель»

Продуктивный кашель или влажный кашель — это кашель, который вызывает выделение слизи или мокроты. 

«Важно понимать, что каждый производит мокроту как часть нормальных защитных механизмов организма. Так легкие и дыхательные пути остаются чистыми. Вы можете обнаружить, что ваша грудь остается продуктивной с мокротой после заражения Covid. «Ваше дыхание может быть более шумным, чем обычно, и у вас может быть одышка после инфекции грудной клетки», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева в интервью МедикФорум.

Важно выполнять дыхательные упражнения, чтобы помочь вам эффективно и действенно избавиться от мокроты, говорит Андреева Тем не менее, важно не форсировать оформление и убедиться, что вы даете себе достаточно времени для отдыха во время и после.

«Если ваш кашель продолжается и вам не потребовалась госпитализация во время заражения ковидом, вам следует обратиться за советом к своему врачу. Во время выздоровления от коронавируса вы можете обнаружить, что вам нужно довольно часто очищать легкие. У вас может быть влажный кашель с выделением мокроты. Вы также можете обнаружить, что ваше дыхание более шумное, чем обычно, и, если у вас была инфекция грудной клетки, у вас довольно легко возникает одышка».

Большинство людей полностью выздоровеет от коронавируса. Однако жизнь с последствиями может вызвать у некоторых людей более долгосрочные осложнения, многие из которых связаны с легкими.

Другие признаки могут включать:
  • Проблемы с памятью
  • Боль в суставах
  • Боль в груди
  • Усталость
  • Мышечная боль или головная боль
  • Быстрое или учащенное сердцебиение
  • Потеря обоняния или вкуса
  • Депрессия или тревога
  • Жар
  • Головокружение, когда вы стоите
  • Ухудшение симптомов после физической или умственной деятельности
  • Одышка или затрудненное дыхание
Опыт у всех разный, поэтому важно поговорить с вашим лечащим врачом о симптомах, которые вы испытываете.

Ранее Медикфорум писал о полезном напитке для диабетиков.
Теги : советы врачей, долгий ковид, коронавирус