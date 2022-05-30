Длинный ковид: терапевт назвал признак — «продуктивный кашель»
Продуктивный кашель или влажный кашель — это кашель, который вызывает выделение слизи или мокроты.
«Важно понимать, что каждый производит мокроту как часть нормальных защитных механизмов организма. Так легкие и дыхательные пути остаются чистыми. Вы можете обнаружить, что ваша грудь остается продуктивной с мокротой после заражения Covid. «Ваше дыхание может быть более шумным, чем обычно, и у вас может быть одышка после инфекции грудной клетки», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева в интервью МедикФорум.
Важно выполнять дыхательные упражнения, чтобы помочь вам эффективно и действенно избавиться от мокроты, говорит Андреева Тем не менее, важно не форсировать оформление и убедиться, что вы даете себе достаточно времени для отдыха во время и после.
«Если ваш кашель продолжается и вам не потребовалась госпитализация во время заражения ковидом, вам следует обратиться за советом к своему врачу. Во время выздоровления от коронавируса вы можете обнаружить, что вам нужно довольно часто очищать легкие. У вас может быть влажный кашель с выделением мокроты. Вы также можете обнаружить, что ваше дыхание более шумное, чем обычно, и, если у вас была инфекция грудной клетки, у вас довольно легко возникает одышка».
Большинство людей полностью выздоровеет от коронавируса. Однако жизнь с последствиями может вызвать у некоторых людей более долгосрочные осложнения, многие из которых связаны с легкими.
Другие признаки могут включать:
- Проблемы с памятью
- Боль в суставах
- Боль в груди
- Усталость
- Мышечная боль или головная боль
- Быстрое или учащенное сердцебиение
- Потеря обоняния или вкуса
- Депрессия или тревога
- Жар
- Головокружение, когда вы стоите
- Ухудшение симптомов после физической или умственной деятельности
- Одышка или затрудненное дыхание
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