Употребление такой рыбы может продлить жизнь на целые годы

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Включение в свой рацион рыбы, богатой жирными кислотами омега-3, помогает продлить жизнь, говорится в исследовании Гарвардской школы общественного здравоохранения в Бостоне.

В течение 16 лет специалисты наблюдали за здоровьем 2 600 человек, чей возраст составлял 65 и более лет. Внимание было направлено на сердце и сосуды. Выяснилось, что те из них, у кого был высокий уровень омега-3 жирных кислот в крови, в среднем жили на 2,2 года дольше других. Чем выше содержание омега-3, тем ниже вероятность смерти в течение ближайших лет, подчеркивают эксперты.

У любителей рыбы общий риск смерти от любых болезней был снижен на 27%, а вероятность смерти от сердечных недугов — примерно на 35%.

— Регулярное употребление рыбы всегда считалось частью здоровой диеты, однако мало кто пытался найти связь между концентрацией рыбьих жиров в крови и смертностью пожилых людей. Наше исследование подтвердило, что жирные кислоты крайне важны для здоровья сердечно-сосудистой системы, и что эта польза «монетизируется» в преклонные годы в виде дополнительных лет жизни, — говорится в исследовании.

Достижения положительного эффекта  достаточно съедать по две порции жирной морской рыбы в неделю.

Примеры морской рыбы, где омега-3 больше всего (из расчета на 100 граммов):
  • лосось дикий свежий – 2,5 г.
  • лосось фермерский – 1,4г.
  • скумбрия свежая– 2,7г.
  • анчоусы – 1,45г.
  • сардины – 0,98г.
  • тунец – 0,13 г.
  • форель – 0,94г.

Подчеркивается, что люди с высоким уровнем омега-3, помимо рыбы, также склонны были больше употреблять овощей и фруктов по сравнению с людьми из второй группы.

Ежедневный прием омега-3 полиненасыщенных жирных кислот подавляет рост рака молочной железы на треть, говорится в исследовании Университета Гвельфа (Канада), опубликованном в журнале «Биохимия пищи».

Рак груди остается самой распространенной формой онкологических заболеваний у женщин во всем мире и второй ведущей причиной их преждевременной смерти. То, что питание играет значительную роль в предотвращении рака, известно давно.

Исследователи рассказали, как удовольствие может продлить жизнь


Омега-3 — полиненасыщенные жирные кислоты. Они  играют важную роль и в профилактике многих других видов рака.

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