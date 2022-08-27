Употребление такой рыбы может продлить жизнь на целые годы

— Регулярное употребление рыбы всегда считалось частью здоровой диеты, однако мало кто пытался найти связь между концентрацией рыбьих жиров в крови и смертностью пожилых людей. Наше исследование подтвердило, что жирные кислоты крайне важны для здоровья сердечно-сосудистой системы, и что эта польза «монетизируется» в преклонные годы в виде дополнительных лет жизни, — говорится в исследовании.

лосось дикий свежий – 2,5 г.

лосось фермерский – 1,4г.

скумбрия свежая– 2,7г.

анчоусы – 1,45г.

сардины – 0,98г.

тунец – 0,13 г.

форель – 0,94г.