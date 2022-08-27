Употребление такой рыбы может продлить жизнь на целые годы
Включение в свой рацион рыбы, богатой жирными кислотами омега-3, помогает продлить жизнь, говорится в исследовании Гарвардской школы общественного здравоохранения в Бостоне.
В течение 16 лет специалисты наблюдали за здоровьем 2 600 человек, чей возраст составлял 65 и более лет. Внимание было направлено на сердце и сосуды. Выяснилось, что те из них, у кого был высокий уровень омега-3 жирных кислот в крови, в среднем жили на 2,2 года дольше других. Чем выше содержание омега-3, тем ниже вероятность смерти в течение ближайших лет, подчеркивают эксперты.
У любителей рыбы общий риск смерти от любых болезней был снижен на 27%, а вероятность смерти от сердечных недугов — примерно на 35%.
— Регулярное употребление рыбы всегда считалось частью здоровой диеты, однако мало кто пытался найти связь между концентрацией рыбьих жиров в крови и смертностью пожилых людей. Наше исследование подтвердило, что жирные кислоты крайне важны для здоровья сердечно-сосудистой системы, и что эта польза «монетизируется» в преклонные годы в виде дополнительных лет жизни, — говорится в исследовании.
Достижения положительного эффекта достаточно съедать по две порции жирной морской рыбы в неделю.
Примеры морской рыбы, где омега-3 больше всего (из расчета на 100 граммов):
- лосось дикий свежий – 2,5 г.
- лосось фермерский – 1,4г.
- скумбрия свежая– 2,7г.
- анчоусы – 1,45г.
- сардины – 0,98г.
- тунец – 0,13 г.
- форель – 0,94г.
Подчеркивается, что люди с высоким уровнем омега-3, помимо рыбы, также склонны были больше употреблять овощей и фруктов по сравнению с людьми из второй группы.
Ежедневный прием омега-3 полиненасыщенных жирных кислот подавляет рост рака молочной железы на треть, говорится в исследовании Университета Гвельфа (Канада), опубликованном в журнале «Биохимия пищи».
Рак груди остается самой распространенной формой онкологических заболеваний у женщин во всем мире и второй ведущей причиной их преждевременной смерти. То, что питание играет значительную роль в предотвращении рака, известно давно.
Омега-3 — полиненасыщенные жирные кислоты. Они играют важную роль и в профилактике многих других видов рака.
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