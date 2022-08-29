Эпидемиолог Альтштейн рекомендует снова надеть маски
Известный российский эпидемиолог Анатолий Альтштейн порекомендовал восстановить использование масок в образовательных учреждениях. Он также призывает по возможности переходить на удалённый режим работы.
По мнению Анатолия Альтштейна, в школах и других образовательных учреждениях будет разумным восстановить масочный режим с началом учебного года, которое ожидается уже на этой неделе. А те сотрудники предприятий, которые могут перейти на удалённый режим работы без снижения производительности труда, должны это сделать. Всё это связано с продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом в нашей стране, который вызван аналогичными скачками ранее в странах Европы из-за новых сублиний Омикрона.
Он подчеркнул, что маски, социальное дистанцирование, тщательная гигиеническая обработка рук и удалённая работа – все это нужно в том случае, если не повредит по производству. Чем меньше осуществляется контактов между людьми, тем ниже риск перекрёстного заражения. К сожалению, в общественном транспорте количество таких контактов свести до минимума нельзя, и здесь придут на помощь медицинские маски. Именно поэтому он рекомендует носить маски и в образовательных учреждениях, где в аудиториях и классах собираются десятки людей.
При этом эксперт не считает, что возвращение из отпусков россиян к началу учебного года вызовет резкий всплеск количества заболевших. Он подчеркнул, что никаких новых штаммов из отпусков за границей россияне не привезут, потому что по миру распространяются все те же самые версии Омикрона, которые уже есть на нашей территории. А они не повлияют на уровень агрессивности пандемии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анатолий Альтштейн
Медицина
главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи
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