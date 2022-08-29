Эпидемиолог Альтштейн рекомендует снова надеть маски

215 Фото: https://unsplash.com/photos/uz_T7h8ds04
Эпидемиолог Альтштейн рекомендует снова надеть маски

Известный российский эпидемиолог Анатолий Альтштейн порекомендовал восстановить использование масок в образовательных учреждениях. Он также призывает по возможности переходить на удалённый режим работы. 

По мнению Анатолия Альтштейна, в школах и других образовательных учреждениях будет разумным восстановить масочный режим с началом учебного года, которое ожидается уже на этой неделе. А те сотрудники предприятий, которые могут перейти на удалённый режим работы без снижения производительности труда, должны это сделать. Всё это связано с продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом в нашей стране, который вызван аналогичными скачками ранее в странах Европы из-за новых сублиний Омикрона. 

Эпидемиолог назвала хорошую привычку, которая останется с россиянами после эпидемии


Он подчеркнул, что маски, социальное дистанцирование, тщательная гигиеническая обработка рук и удалённая работа – все это нужно в том случае, если не повредит по производству. Чем меньше осуществляется контактов между людьми, тем ниже риск перекрёстного заражения. К сожалению, в общественном транспорте количество таких контактов свести до минимума нельзя, и здесь придут на помощь медицинские маски. Именно поэтому он рекомендует носить маски и в образовательных учреждениях, где в аудиториях и классах собираются десятки людей. 

Россияне забыли, что коронавирус может передаваться через волосы


При этом эксперт не считает, что возвращение из отпусков россиян к началу учебного года вызовет резкий всплеск количества заболевших. Он подчеркнул, что никаких новых штаммов из отпусков за границей россияне не привезут, потому что по миру распространяются все те же самые версии Омикрона, которые уже есть на нашей территории. А они не повлияют на уровень агрессивности пандемии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анатолий Альтштейн
Анатолий Альтштейн
Медицина
главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи
Читать MedikForum.ru в
Будет хуже, но второй волны коронавируса не ожидается
Вирусолог Альтштейн прогнозирует рост заболеваемости
Масочный режим возвращается
Теги : коронавирус в России, масочный режим