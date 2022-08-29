Половина смертей от змеиных укусов приходится на Индию
Каждый второй случай нападения змей со смертельным исходом на человека происходит в Индии. При этом только 30% пострадавших от этих нападений в сельской местности добираются до врачей.
Почти половина всех смертей в мире из-за нападения ядовитых змей происходит на территории Индии, но лишь 30% жертв змеиных атак обращаются за медицинской помощью. Таковы итоги работы Индийского совета медицинских исследований, который изучал некоторые аспекты взаимодействия змей и людей в этой тропической стране. Змеиные укусы каждый год убивают более 46 000 жителей Индии и являются, вероятно, самый забытой в мире тропической болезнью.
Данные больниц о госпитализациях в связи с укусами змей и использования средств из категорий антидотов явно занижены, как полагают авторы исследования. Значительное количество жертв в сельских районах Индии опирается на альтернативные способы лечения, то есть ту самую народную медицину, и в национальные реестры они не попадают. Цифры смертности индийцев от укусов змей колоссальны, особенно если сравнить с США и Австралией.
Если каждый год в Индии от змеиных укусов умирает 46 000 человека, то в США - 10, а в Австралии - 12. Конечно, Австралия менее населена, но в ней гораздо больше ядовитых змей. Всё дело в том, что индийцы по каким-то причинам в больницы практически не обращаются, а большая часть летальных исходов приходится, естественно, как раз на сельскую местность. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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