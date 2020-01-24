Миниатюрные мозги и легкие уже созданы в лабораториях
Исследователи уже вырастили в лаборатории миниатюрные мозги и легкие. Следующим шагом будет создание органоидов змеиных желез, выделяющих яд.
В распоряжение науки уже имеются органоиды или миниатюрные модели мозга и легких. С их помощью можно получить четкое представление о том, как развиваются эти органы у человека, и какие нарушения данного развития возможны. Следовательно, на органоидах можно испытывать и определенные лекарства, предотвращающие те или иные мутации, или воздействующие на них. И вот теперь группа исследователей из Нидерландов приступила к процессу создания органоидов змеиных желез, выделяющих яд. Они также будут представлять собой сочетание сетей нейронов, позволяющих производить токсины – мощные природные отравляющие вещества. Но зачем нужны эти токсины, создаваемые в лабораториях?
Есть два возможных пути для использования змеиного яда. Во-первых, можно применять некоторые из этих токсинов в качестве компонентов сильнодействующих лекарств. Во-вторых, миру требуется более быстрый и совершенный способ производства противоядий. Каждый год на нашей планете погибает от змеиных укусов по 138 000 человек, если верить статистике Всемирной организации здравоохранения. Именно она и запустила инициативу в прошлом году для того, чтобы сократить это число наполовину в следующие 12 лет.
Производство противоядия всё равно требует получения яда от змей, затем введение его в организм лошади, после чего необходимо собирать антитела. Эта методика была разработана еще в XIX веке. Органоиды змеиной кожи содержат три или четыре различных типа клеток, которые вместе генерируют необходимые для создания еда токсины. Именно поэтому нынешнее исследование может стать основой для производственной платформы змеиного яда, являющегося новой терапевтической стратегией борьбы со змеиными укусами. Кроме того, ученые полагают, что органоиды помогут пролить свет и на биологию змеиных желез, предоставив более фундаментальную информацию о ней. Данные исследования публикует Cell. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий