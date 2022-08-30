Россиян всё чаще отправляют на удаленку
Опрос портала SuperJob.ru показал, что в августе в нашей стране увеличилось количество компаний, переводящих своих работников на удаленку. Оно достигло 14% от общего количества, увеличившись на 3%, по сравнению с цифрами июня.
Из-за значительного скачка заболеваемости COVID-19 в нашей стране количество сотрудников, работающих на удалённом режиме, увеличилось. Уже 14% компаний из России практикуют удалённые режим работы, и следует отметить что речь идёт о тех организациях, где он не был распространён до пандемии. То есть сотрудников отправляют трудиться из дома именно потому, что сейчас существует повышенная угроза перекрестного заражения.
В опросе, который проводился в течение трех недель почти весь август, приняли участие около тысячи работников кадровых отделов различных российских компаний. Оказалось, что максимальное количество удаленных сотрудников зарегистрировано в Москве (17%), также в Санкт-Петербурге (13%). В среднем по России показатель сейчас достигает 12%. Также выросло, если сравнивать с июнем, число компаний, где на удалённом режиме уже свыше половины штатных сотрудников, достигнув 15%.
У 50% команий из России на удалённом режиме в пределах 10% работников. Наиболее часто это сотрудники IT-сферы, финансов и продаж. Ранее другой социологический опрос показал, что 38% граждан нашей страны согласны на снижение зарплаты при разрешении трудиться из дома. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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