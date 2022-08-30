Коронавирусные ограничения на территории Санкт-Петербурга продлили
Власти Санкт-Петербурга до 31 октября продлили действующие в этом регионе ограничения, принятые в связи с распространением коронавирусной инфекции. Масочный режим остаётся рекомендуемым, как подчеркнули в городской пресс-службе.
Все те ограничения по коронавирусу, которые не были отменены ранее, на территории Санкт-Петербурга будут действовать до 31 октября. Они включают рекомендации по использованию медицинских масок и санитарной обработке различных поверхностей, где коронавирус может передаваться контактным путём. Такое решение принял глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в соответствии с предписаниями главного санитарного врача Северной Пальмиры.
Беглов уже обращался с призывом к жителям Санкт-Петербурга ревакцинироваться, то есть делать повторные прививки. На конец нынешнего месяца количество пациентов с коронавирусом в активной форме в Санкт-Петербурге составляет около 30 000, хотя их реальное число наверняка значительно выше. В больницах находятся 2 300 пациентов с коронавирусом, и количество специализированных коек в так называемых «красных зонах», а также в специализированных больницах увеличилось.
Для приёма пациентов снова использует так называемые стационары-трансформеры, которые можно быстро разворачивать на территории разных выставочных центров и тому подобных площадей. После того, как заболеваемость идёт на спад, такие стационары пустеют и оперативно разбираются, чтобы вернуть помещения к изначальному использованию. Сейчас среднесуточная заболеваемость в Санкт-Петербурге составляет около 4 000 человек, а смертность в пределах 15 случаев в день. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Беглов
Медицина
Губернатор Санкт-Петербурга
Оставить комментарий