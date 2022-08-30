Следующую пандемию спровоцирует птичий грипп
Вполне возможно, что птичий грипп станет причиной следующей пандемии. Эксперты говорят, что вспышка этого заболевания среди людей не за горами, поскольку у животных отмечено рекордное количество смертоносных штаммов.
Следующем вирусом, способным спровоцировать массовую заболеваемость и смертность населения на нашей планеты, может стать птичий грипп. Некоторые эксперты полагают, что его вспышка последует очень быстро, так как среди диких и домашних птиц в прошлом году было зафиксировано рекордное количество заражений. И по мере распространения среди животных вирус мутирует для того, чтобы передаваться человеку. А это вызовет гораздо более смертоносную пандемию чем коронавирус.
Именно это и произошло с так называемой «испанкой» в 1918 году, которая была вызвана штаммом, очень похожим на циркулирующий ныне H5N1. По некоторым оценкам «испанка» убила 50 млн человек, то есть каждого 35-го жителя планеты на тот момент. Сегодня новый вирус обнаружен у более чем 22 млн птиц во всём мире с сентября 2021 года, это вдвое выше предыдущего рекорда годом ранее.
Но мало того, что этот вирус распространяется с такой скоростью, он ещё и убивает беспрецедентно много своих жертв. Сейчас речь идёт о самом смертоносном варианте птичьего гриппа, и можно только представить себе, что он натворит, если начнёт заражать людей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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