Два главных признака туберкулеза, которые часто принимают за другую болезнь
Легочный туберкулез довольно легко распространяется от человека к человеку. При кашле, чихании или отхаркивании люди с туберкулезом выделяют бактерии, и для того, чтобы заразиться, достаточно сделать вдох рядом с таким больным.
Инфицированы туберкулезом около четверти населения (данные 2019 года). Это означает только то, что люди инфицированы, но не больны и не могут его передавать.
Вероятность того, что инфицированные когда-то заболеют туберкулезом, составляет пять-пятнадцать процентов. Но нужно помнить, что при ослабленной иммунной системе (люди с ВИЧ, диабетом, курильщики и так далее) риск заболеть значительно возрастает.
Врачи встревожены тем фактом, что в период пандемии все внимание медицинского сообщества было обращено на коронавирус, а инфицированным и больным туберкулезом уделялось гораздо меньше внимания, чем обычно. Пульмонологи отмечали, что при таком подходе человечество может ожидать вспышка и даже эпидемия туберкулеза.
Учитывая то, как просто им можно заразиться, тревогу врачей легко понять. Тем более что лечится туберкулез долго и трудно. Больного человека необходимо изолировать. Туберкулез излечим, если его вовремя выявить и строго соблюдать все предписания врача. Лечение длительное: от 6 до 8 месяцев, иногда и больше. Прерывать лечение нельзя, так как в этом случае болезнь вспыхивает с большей силой.
Признаки туберкулеза:
- Незначительное повышение температуры тела, обычно по вечерам. Речь идет о так называемой «легочной» температуре — 37,0-37,2 градуса.
- Общая слабость.
- Быстрая утомляемость.
- Повышенная потливость.
- Снижение аппетита.
- Потеря веса.
- Долгий кашель.
- Боль в грудной клетке.
- Кровохарканье.
У некоторых людей, заразившихся туберкулезом, может вообще не проявиться никаких симптомов кроме вялости и снижения веса. Такого человека все время тянет полежать, у него проявляется одышка.
Туберкулез тем и коварен, что может долгое время развиваться и не беспокоить. Человек может хорошо себя чувствовать, а его легкие будут разрушаться. Вот почему необходимо ежегодно проходить флюорографию.
По словам медиков, есть два ярких признака туберкулеза, которые часто путают с симптоматикой других болезней. Это холодный ночной пот и изнуряющий кашель.
Человек может просыпаться таким вспотевшим, что ему приходится переодеваться и менять простыни. Температуры при этом может и не быть.
Самым распространенным признаком туберкулеза является кашель. С развитием заболевания в мокроте могут обнаруживаться сгустки крови. В начале болезни кашель сухой, настойчивый, обостряется по ночам и утром. При дальнейшем развитии болезни кашель может стать влажным с выделением мокроты.
Как выглядит человек, больной туберкулезом?
Такие больные теряют в весе и потому выглядят худыми. Лицо бледное, черты лица заостряются, лицо кажется более красивым, чем обычно, на щеках заметен румянец. Больные с хроническим туберкулезом сильно истощены.
Туберкулез способен проявляться по-разному. Его возбудитель — палочка Коха — может поражать почки, кожу, лимфатические узлы и скелет. Кашель при туберкулезе появляется только при легочной форме заболевания.
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