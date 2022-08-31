Смартфоны могут вызывать морщины
Учёные из Университета Орегона установили, что привычка долго смотреть в экран смартфона может спровоцировать появление возрастных морщин. Виной этому характерный синий свет экрана, который ускоряет процессы старения.
Значительное количество жителей нашей планеты часами смотрит в экраны смартфонов и планшетов, подвергаясь воздействию специфического синего света. Научное исследование предположило, что эта привычка приводит к раннему появлению морщин. Когда плодовых мушек помещали под яркий синий свет на 14 дней, то у них проявлялись признаки нарушения клеточной функции и нейродегенерация или старение.
Руководители исследования предупреждают, что синий свет способен оказывать вредное воздействие на широкий спектр клеток нашего организма. А избегание воздействия этого света поможет сохранить моложавость подольше.
Предыдущие исследования уже показывали, что избыток проведённого у экрана времени увеличивает риск ожирения и проблем с психическим здоровьем. Имеется опасения и по поводу того, что из-за синего света мы перенапрягаем глаза, что снижает остроту зрения, приводит к дегенерации жёлтого пятна и катаракте. Наконец, смартфоны серьезно нарушают циркадные ритмы, что отражается на качестве сна. К счастью, многие устройства уже имеют встроенные контрольные системы, позволяющие уменьшить степень выделяемого синего цвета. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Орегона
Медицина
публичный исследовательский университет в США, расположенный в Юджине, штат (Орегон)
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